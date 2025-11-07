Juve Stabia-Palermo sabato 08 novembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
La Juve Stabia si prepara ad ospitare la corazzata Palermo, la favorita nella corsa alla Serie A che però si presenterà allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia soltanto da quinta nella classifica di Serie B a -5 dalla testa. La squadra di Pippo Inzaghi ha ritrovato la vittoria sabato scorso travolgendo il Pescara . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
News recenti che potrebbero piacerti
"VEDIAMO SE I KO HANNO FATTO BENE: NOI SIAMO IL PALERMO..." Oggi sfida alla Juve Stabia, Inzaghi sprona i rosa --> https://www.teleone.it/2025/11/08/palermo-fa-visita-alla-juve-stabia-inzaghi-vediamo-se-i-ko-ci-hanno-rafforzato/ - facebook.com Vai su Facebook
Serie BKT, Juve Stabia-Bari: disposto il recupero per giovedì 4 dicembre alle ore 19:30 ssjuvestabia.it/blog/serie-bkt… #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps - X Vai su X
Diretta Juve Stabia Palermo/ Streaming video tv: si torna al Menti (Serie B, oggi 8 novembre 2025) - Diretta Juve Stabia Palermo streaming video tv, oggi 8 novembre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita di Serie B. Si legge su ilsussidiario.net
Juve-Stabia-Palermo, Brunori favorito su Le Douaron: le probabili formazioni - Il Palermo che scenderà in campo con la Juve Stabia allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare d ... Segnala mondopalermo.it
Juve Stabia - Imbattibilità casalinga da difendere, sabato arriva il Palermo di Inzaghi - Le Vespe, dopo la sconfitta di Modena, puntano a ripartire davanti al pubblico del "Romeo Menti" per mantenere inviolato il proprio stadio contro i rosanero. Secondo stabiachannel.it