Juve Stabia-Palermo sabato 08 novembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici
La Juve Stabia si prepara ad ospitare la corazzata Palermo, la favorita nella corsa alla Serie A che però si presenterà allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia soltanto da quinta nella classifica di Serie B a -5 dalla testa. La squadra di Pippo Inzaghi ha ritrovato la vittoria sabato scorso travolgendo il Pescara . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
VERSO JUVE STABIA-PALERMO, INZAGHI: «CERCHEREMO DI FARE UNA GRANDE PARTITA, ABBIAMO BISOGNO DI UNA VITTORIA» Di Redazione ForzaPalermo.it Alla vigilia del match del Romeo Menti tra Juve Stabia e Palermo, gara in programma sa - facebook.com Vai su Facebook
?L’intervista a Nicola Mosti, centrocampista della Juve Stabia: “Siamo un gruppo giovane che ha margini di miglioramento. Abate? Ha applicato i suoi concetti e le sue idee fin da subito” - X Vai su X
Juve Stabia, i convocati di Abate per la sfida al Palermo: 24 i calciatori a disposizione - Juve Stabia 1907 ha comunicato la lista dei 24 calciatori convocati dal tecnico Ignazio Abate per la gara contro il Palermo, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie BKT, in ... Come scrive ilovepalermocalcio.com
Palermo verso la Juve Stabia: rosanero atterrati in Campania - Il Palermo è atterrato da poco in Campania, pronto a sfidare la Juve Stabia nella partita valida per la 12^ giornata di Serie B. Come scrive ilovepalermocalcio.com
Palermo, Inzaghi: “Contro la Juve Stabia è la prova del nove” - 0 ai danni del Pescara, nel giorno del 125esimo anniversario della nascita del club, il Palermo torna in campo in Serie B. livesicilia.it scrive