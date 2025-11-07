juve mani su donnarumma scoppia lo scoop di calciomercato

La Juventus starebbe pensando di cambiare portiere, la clamorosa ipotesi spuntata oggi è di poter mettere le mani su Gianluigi Donnarumma. Sebbene il portiere sia passato in estate al Manchester City non è da escludere un altro colpo di scena, almeno secondo quanto specificato dal noto esperto di mercato. (ANSA) tvplay.it Fabio Santini ha parlato in diretta su Twitch nella trasmissione JuveLive, specificando: “ A me non risulta che la Juventus stia lavorando per Maignan, credo che terrà Di Gregorio e che stia lavorando all’acquisto di Donnarumma a fine campionato nel 2026. 🔗 Leggi su Tvplay.it

