Jack Reacher | Punto di non ritorno le 8 differenze principali rispetto al libro di Lee Child

7 nov 2025

Jack Reacher: Punto di non ritorno non è stato esattamente il film più fedele al libro, con un numero piuttosto elevato di elementi che differivano completamente dal materiale originale. Seguito di Jack Reacher del 2012, Jack Reacher: Punto di non ritorno   è l’adattamento di un altro romanzo della serie acclamata dalla critica di Lee Child, intitolato semplicemente Never Go Back. Jack Reacher: Punto di non ritorno  non è stato un successo, né dal punto di vista commerciale né da quello artistico, e gran parte del suo insuccesso potrebbe essere dovuto alle numerose deviazioni rispetto al materiale originale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

