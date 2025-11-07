Italia Under 21 Baldini convoca di nuovo i talenti del Milan Camarda e Bartesaghi
Francesco Camarda e Davide Bartesaghi sono stati convocati ancora una volta per le partite dell'Italia Under 21. La lista completa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Italia U21, solo un giocatore Juve tra i convocati di Baldini: tutti i nomi - Il tecnico degli Azzurrini ha ufficializzato la lista dei venticinque che prenderanno parte alle sfide contro Polonia e Montenegro valevoli per gli Europei ... Scrive tuttosport.com
Camarda confermato da Baldini in Under 21 - Tre gol nelle prime due partite giocate, Francesco Camarda è un punto fermo della nuova Italia Under 21 di Silvio Baldini. Lo riporta calciolecce.it
UNDER 21 - Qual. Europei, Italia, i convocati di Baldini: assente l'azzurro Marianucci - Baldini per le prossime due partite dell'Under 21 dell'Italia contro Polonia e Montenegro valide per le qualificazion ... Scrive napolimagazine.com