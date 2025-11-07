Italia shock a scuola | esplode un ordigno Boato tremendo

Il fragore è stato improvviso, un’eco sinistra che ha rotto la quiete del tardo pomeriggio. Non era il rumore di un gioco o di un petardo innocuo, ma la deflagrazione violenta di un ordigno che ha squarciato l’aria e una stanza cruciale di un edificio dedicato all’educazione. Mentre il fumo si levava, trasformando l’area in un luogo di paura, sui muri apparivano simboli di odio e messaggi incommentabili, tracciati in fretta da mani incappucciate. Un’unica testimone, nel silenzio surreale seguito al boato, ha visto le tre ombre allontanarsi ridendo, il suono sghignazzante che sigillava un atto di vandalismo brutale, l’ennesimo attacco a un luogo che dovrebbe essere sacro e sicuro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

