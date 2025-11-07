I nuovi dati Eurostat sulla spesa sociale confermano che in Italia il governo Meloni ha ridotto al lumicino le risorse per il welfare. L’aumento lo scorso anno nel nostro Paese è stato tra i più bassi tra i vari Stati europei. Nel 2024 la spesa pubblica per prestazioni di protezione sociale nell’Unione europea ha raggiunto i 4.925 miliardi di euro, secondo le stime preliminari di Eurostat, segnando un incremento del 6,9% rispetto al 2023. Il confronto tra l’Italia e gli altri Paesi Ue sulla spesa sociale: noi ai minimi. In rapporto al prodotto interno lordo, la spesa sociale è salita al 27,3% del Pil dell’Ue, in aumento di 0,6 punti percentuali sull’anno precedente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Italia fanalino di coda in Europa per spesa sociale