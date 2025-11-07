Irritazione di Meloni per aumento stipendio di Brunetta Il presidente del Cnel | Revoco la decisione
In ambienti di Palazzo Chigi trapela l’ irritazione di Giorgia Meloni per la notizia dell’ aumento dello stipendio deciso dal presidente del Cnel, Renato Brunetta, avvalendosi della sentenza della Corte Costituzionale che abolisce il tetto di 240 mila euro annui per i dirigenti pubblici. La premier ha definito la decisione “non condivisibile” e l’adeguamento del compenso come “inopportuno”. A stretto giro, Brunetta ha annunciato la revoca della decisione. In una nota ha spiegato di non voler permettere che l’applicazione di una sentenza legittima possa causare strumentalizzazioni che danneggino la credibilità del Cnel e influenzino negativamente il dibattito politico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
