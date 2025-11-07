Inter Lazio Sarri rischia di perdere Romagnoli per la sfida di San Siro | i test escludono lesioni gravi ma…

Inter News 24 Inter Lazio, romagnoli out per il match dei biancocelesti contro la squadra di Chivu? Cosa filtra in vista della prossima sfida di campionato. La Lazio continua a fare i conti con l’emergenza infortuni e per la sfida contro l’Inter di domenica sera a San Siro, Maurizio Sarri rischia di dover rinunciare anche a Alessio Romagnoli. Il difensore centrale è uscito nell’intervallo della partita contro il Cagliari per un problema muscolare. I test medici a cui è stato sottoposto il giocatore hanno escluso lesioni di grave entità, ma Romagnoli rimarrà in dubbio fino all’ultimo minuto. La Lazio si prepara a monitorare attentamente le sue condizioni nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Internews24.com

