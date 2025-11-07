Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter sta arrivando il momento di tornare in campo, dopo il successo per 2-1 con il Kairat Almaty. I nerazzurri desiderano rimanere sulla retta via, nonostante una prestazione poco convincente in Champions League per stessa ammissione di giocatori e allenatore. La prossima gara è quella con la Lazio, in programma domenica 9 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza per l’undicesima giornata di Serie A. Una partita estremamente delicata, l’ultimo test cruciale prima della sosta per le Nazionali. La Beneamata vuole mettere in cascina 3 punti pesanti, mandando ulteriori segnali alla concorrenza. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter-Lazio, probabili formazioni: Thuram scalda i motori