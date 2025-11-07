Insulti schiaffi e tifosi minacciosi | tante squalifiche dopo il derby Aurora Viterbo-Bagnaia

Viterbotoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un risultato a sorpresa, la prima vittoria stagionale dei padroni di casa e la delusione degli ospiti che hanno momentaneamente perso contatto con la vetta della classifica. Tutto questo e molto altro è stato il derby disputato lo scorso 2 novembre al Pilastro di Viterbo tra l’Aurora e il Bagnaia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Insulti e schiaffi ai bimbi all’asilo, sospese 3 educatrici: le violenze nelle immagini di videosorveglianza - A Potenza sono state sospese 3 educatrici dell’asilo nido “Melograno”, con sede in via Ionio, accusate di aver offeso e picchiato 36 bambini di età inferiore ai 3 anni: “Sofferenze fisiche e morali ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Insulti Schiaffi Tifosi Minacciosi