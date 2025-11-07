Reggio Emilia, 7 novembre 2025 – La sezione locale del Consorzio Parmigiano Reggiano ritira il proprio sostegno dalla 24ª edizione del Reggio Film Festival. Motivo? La presenza nel programma della giornalista animalista Giulia Innocenzi, attesa domani a Cavriago con il docufilm ’Food for Profit’, autrice di dichiarazioni su Instagram in cui mette in dubbio il benessere delle bovine allevate per la produzione e si lancia in funamboliche spiegazioni sull’andamento dei prezzi del latte. Un cortocircuito imprevisto ma emblematico. Gli organizzatori del Festival, con un filo di ironia, osservano: « Avevamo scelto per l’edizione 2025 il tema del ’Proibito’ senza immaginare che ci avrebbe toccato così da vicino». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Innocenzi al Reggio Film Festival, il Consorzio ritira il sostegno: “Lei attacca i nostri allevatori”