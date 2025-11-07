Tra le tante domande che ci poniamo sulle relazioni, ce n’è una che attraversa culture e generazioni: perché alcune persone tradiscono mentre altre restano fedeli? La risposta potrebbe risiedere in un tratto della personalità che molti considerano romantico e desiderabile: la tendenza a innamorarsi facilmente e frequentemente. Immaginate di camminare per strada e incrociare lo sguardo di uno sconosciuto. In pochi secondi, il vostro cervello inizia già a immaginare una vita insieme, a pianificare conversazioni profonde, a fantasticare su un futuro condiviso. Per alcuni è solo un gioco mentale innocuo, per altri è un pattern ricorrente che definisce il loro approccio all’amore. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Innamorarsi facilmente aumenta il rischio di infedeltà?