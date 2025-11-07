Ingresso da film a Taormina | lo sposo plana tra le rovine greche
A Taormina tutto è possibile. Durante un matrimonio da sogno al Teatro Antico, lo sposo ha fatto il suo ingresso volando sopra le rovine greche appeso a decine di palloncini bianchi. Una scena incredibile, ripresa dagli ospiti e condivisa sui social, che ha lasciato tutti senza parole. L'evento, ripreso anche da alcuni turisti presenti, si è trasformato in un vero e proprio spettacolo a cielo aperto, con il celebre teatro illuminato e un’atmosfera degna di un film romantico. Tra applausi, musica e luci soffuse, l’arrivo dello sposo dall’alto ha unito la magia del luogo con l’estro delle celebrazioni siciliane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
