Inter News 24 Infortunio Akinsanmiro, nuovo infortunio per il giovane nigeriano: un brutto colpo alla spalla fa spaventare Gilardino e l’Inter. Il Pisa è stato costretto a fare a meno di Ebenezer Akinsanmiro, uno dei suoi giocatori più promettenti, che ha subito un infortunio alla spalla durante la sfida contro la Cremonese, valida per l’undicesima giornata di Serie A. Il centrocampista nigeriano, che si stava mettendo in evidenza con prestazioni solidissime, è stato costretto ad abbandonare il campo al minuto 60 a causa di un brutto intervento da dietro di Franco Vazquez. Dopo il contrasto, Akinsanmiro ha avvertito un dolore alla spalla e ha richiesto immediatamente il cambio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Akinsanmiro, il giocatore di proprietà dell’Inter si ferma durante Pisa Cremonese per un dolore alla spalla