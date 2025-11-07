Incidente sul lavoro a Eboli operaio di 35 anni ustionato gravemente | portato in eliambulanza al Cardarelli

Il grave incidente si è verificato nella mattinata di ieri: l'operaio è stato soccorso da un'eliambulanza e trasportato al Cardarelli di Napoli; ha ustioni sull'80% del corpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

