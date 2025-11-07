Incidente sul lavoro a Eboli operaio di 35 anni ustionato gravemente | portato in eliambulanza al Cardarelli

Il grave incidente si è verificato nella mattinata di ieri: l'operaio è stato soccorso da un'eliambulanza e trasportato al Cardarelli di Napoli; ha ustioni sull'80% del corpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Incidente sul lavoro a Colturano, grave 61enne di Lodi. Le altre notizie del giorno - facebook.com Vai su Facebook

#Lavoro Incidente mortale questa mattina nelle Acciaierie Venete a Borgo Valsugana, in Trentino. La vittima, un operaio sloveno di 46 anni, è stato travolto da un mezzo pesante in manovra. - X Vai su X

Incidente sul lavoro a Eboli, operaio di 35 anni ustionato gravemente: portato in eliambulanza al Cardarelli - Il grave incidente si è verificato nella mattinata di ieri: l'operaio è stato soccorso da un'eliambulanza e trasportato al Cardarelli di Napoli; ha ustioni ... fanpage.it scrive

Incidente in fabbrica ad Eboli: operaio gravemente ustionato, indagini in corso - Operaio ustionato gravemente in fabbrica: indagini in corso per accertare la dinamica. Scrive infocilento.it

Eboli, infortunio sul lavoro: uomo ustionato, è ricoverato in ospedale in prognosi riservata - Un uomo di 35 anni, di origine marocchina e residente da tempo in città, è rimasto gravemente ustionato in seguito a un incidente sul lavoro ... Segnala msn.com