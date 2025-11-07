Inchiesta Juve la Procura ha deciso | l’annuncio ufficiale
Il presidente Gianluca Ferrero ha parlato lungamente delle sanzioni che possono attendere i bianconeri e della questione Ronaldo Si sta svolgendo in queste ore l’Assemblea degli Azionisti della Juventus. Una giornata molto importante per il club, in quanto si voterà il nuovo Cda e Comolli con ogni probabilità assumerà il ruolo di Ad. Un momento che è anche di confronto come tra i vertici dirigenziali della Juventus e gli azionisti. A turno hanno parlato Maurizio Scanavino e Gianluca Ferrero, che ha fornito degli aggiornamenti importanti per quanto riguarda la situazione legale del club in relazione all’inchiesta Prisma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Calciopoli - Ultimo atto”: la nostra inchiesta su Calciopoli è disponibile su Chili! Utilizza il Qr Code per accedere alla piattaforma 10 puntate che raccontano i fatti riguardanti Juve, Milan e Inter direttamente dalle voci dei protagonisti e delle intercettazioni # - facebook.com Vai su Facebook
Capuano sentenzia dopo l'inchiesta UEFA sui conti della #Juve «Già vissuto da tanti club senza che succedesse il finimondo…» - X Vai su X
Juventus, l'annuncio: archiviazione per il bilancio 2022 - La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per l’ipotesi di false comunicazioni sociali relative al bilancio 2022 della Juventus. Si legge su ilbianconero.com
Tuttosport: “Caso Juve Stabia, la giustizia sportiva chiede le carte all’Antimafia. Figc in allarme: «Potrebbe essere solo la punta dell’iceberg»” - Gianluca Scaduto su Tuttosport rivela che la giustizia sportiva ha chiesto all’Antimafia le carte sul caso Juve Stabia. ilovepalermocalcio.com scrive
Palermo verso la Juve Stabia: seduta mattutina a Torretta - ]]> Allenamento mattutino oggi a Torretta per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi. Lo riporta mondopalermo.it