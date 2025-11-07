Incendio in un palazzo di sette piani a Milano | trovata morta una donna di 79 anni

Fanpage.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Evacuati i residenti del condominio di via Bernardo Rucellai a Milano (Precotto) che nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 novembre, ha preso fuoco. Il rogo partito da un appartamento al piano rialzato, dove è stata trovata morta una donna: il marito era fuori per lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

