Incendio in un palazzo di sette piani a Milano | trovata morta una donna di 79 anni
Evacuati i residenti del condominio di via Bernardo Rucellai a Milano (Precotto) che nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 novembre, ha preso fuoco. Il rogo partito da un appartamento al piano rialzato, dove è stata trovata morta una donna: il marito era fuori per lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
