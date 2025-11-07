Incatenata ad un albero per due anni salvata una cagnolina
L’hanno trovata legata ad un albero con una catena, sporca e spaventata. E l’hanno tratta in salvo. Storia a lieto fine quella che viene da un comune della Brianza.Il ritrovamentoLe guardie zoofile di Monza e Brianza dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) hanno trovato Shila. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
