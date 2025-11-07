In ricordo di Ezio | omaggio a Motterle capo della redazione di Varese de Il Giorno

Varese, 7 novembre 2025 – Se ne andava, poco meno di un anno fa, Ezio Motterle, storico capo della redazione di Varese de Il Giorno e mentore di decine di giornalisti che hanno proseguito nella loro esperienza professionale, fra questa e altre testate, anche facendo tesoro dei suoi insegnamenti. L’evento. Ora, a un anno dalla scomparsa, la comunità del giornalismo varesino e tutta la provincia lo ricordano, con “In ricordo di Ezio”, un evento in programma a Villa Recalcati, sede dell’Amministrazione provinciale. Venerdì 14 novembre, dalle ore 14, familiari, amici, colleghi ed estimatori del giornalista scomparso si ritroveranno per rendergli omaggio con una breve cerimonia, al termine della quale verrà consegnata una targa in ricordo alla moglie Marilena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “In ricordo di Ezio”: omaggio a Motterle, capo della redazione di Varese de Il Giorno

