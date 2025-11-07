In Italia bollette altissime ma Enel fa più utili di Ferrari e Prada

Dday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La questione era già stata sollevata da Carlo Calenda in una lite con l’AD di Enel Flavio Cattaneo, e forse si finirà in tribunale. Ora è Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy, a rilanciare il sasso: possibile che le aziende che gestiscono la distribuzione dell’energia facciano più utili delle aziende del lusso e le persone paghino bollette altissime?. 🔗 Leggi su Dday.it

