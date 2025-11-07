In Italia bollette altissime ma Enel fa più utili di Ferrari e Prada

La questione era già stata sollevata da Carlo Calenda in una lite con l’AD di Enel Flavio Cattaneo, e forse si finirà in tribunale. Ora è Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy, a rilanciare il sasso: possibile che le aziende che gestiscono la distribuzione dell’energia facciano più utili delle aziende del lusso e le persone paghino bollette altissime?. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - In Italia bollette altissime, ma Enel fa più utili di Ferrari e Prada

Altri contenuti sullo stesso argomento

Arriva il primo freddo e i riscaldamenti cominceranno a breve ad accendersi in tutta Italia, facendo lievitare le nostre bollette di luce e gas - facebook.com Vai su Facebook

In Italia 2,36 milioni di famiglie faticano a pagare le bollette, sono il 9% del totale Un’approfondita analisi sulla povertà energetica è stata realizzata dalla Fondazione Banco dell’energia e dall’Università Luiss - X Vai su X

La bolletta si rinnova, Enel: “È ancora più chiara e semplice”. Ecco le principali novità - Come ha spiegato l’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, i venditori di elettricità e gas sono ... Come scrive tg24.sky.it

L’energia che unisce: l'impegno di Enel per le persone e per un futuro sostenibile - Con iniziative concrete come bollette semplificate, campagne antitruffa e soluzioni per l’efficienza energetica, Enel trasforma i valori di fiducia, trasparenza e sostenibilita in azioni che miglioran ... Si legge su tgcom24.mediaset.it

Bollette della luce, sconto (a sorpresa) da mezzo miliardo nella fattura nazionale con il nuovo modello di incentivazione - Con le ultime aste sul fotovoltaico (Fer X transitorio) e la prima gara per gli accumuli elettrochimici (Macse) che fissano un prezzo a lungo termine, la competitività ha abbassato i costi di rinnovab ... Come scrive msn.com