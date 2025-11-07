il video di gualtieri prima del crollo della torre dei conti

Appena qualche settimana fa, Roberto Gualtieri sui suoi profili social presentava la ristrutturazione della Torre dei Conti di Roma, manufatto medioevale che sorge alle spalle dei Fori imperiali di Roma. Invece, com'è ormai noto, la settimana scorsa un crollo devastante, proprio durante quei lavori, ha tolto la vita a uno degli operai. " Anche la Torre dei Conti, medioevale, è in corso di restauro e diventerà un bellissimo centro culturale con Aule studio per i giovani e una stupenda terrazza panoramica ", diceva il sindaco in un video pubblicato sui profili social. Poi quello che è successo si sa, ci sono stati due crolli a breve distanza, uno dei quali ha intrappolato un operaio che purtroppo non ce l'ha fatta e un altro ha fortunatamente solo sfiorato i vigili del fuoco intervenuti per trarlo in salvo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

