Il supermercato riapre dopo il restyling | Un punto di riferimento storico per tutto il quartiere
Nuovo volto per il Conad City di Pievesestina di Cesena, in via Dismano 4910. La riapertura dopo i lavori di ristrutturazione avverrà sabato 8 novembre, alle ore 7,30. Il punto vendita ha una superficie di circa 200 metri quadri e al suo interno lavorano 11 collaboratori. La gestione è affidata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il supermercato Coop di Cassano d’Adda riapre le sue porte dopo un importante intervento di ristrutturazione? Spazi più moderni, accoglienti, inclusivi e sostenibili per rendere la tua spesa ancora più semplice e piacevole ? Ti aspettiamo per scoprire tutt - facebook.com Vai su Facebook
Sviluppo rete in Area 3 dal 24 al 31 ottobre 2025 - In apertura ortofrutta, seguono macelleria e gastronomia assistite, panetteria a libero servizio ... Da gdoweek.it
Riapre storico supermercato in Lombardia con nuovo formato: la novità da non perdere - La Coop di Cassano d’Adda riapre completamente rinnovata: formato SMART, attenzione all’autismo e tecnologie sostenibili per un’esperienz ... Si legge su monza-news.it
Cervia. Dopo l’intervento di restyling, 31 ottobre taglio del nastro per il supermercato Coop Mazzotti Carli - Il 31 ottobre, a Cervia, sarà inaugurato il supermercato Coop, in Via Geltrude Mazzotti Carli, 8, dopo i lavori di restyling avviati a inizio ottobre e ... Come scrive ravennanotizie.it