Il Riesame annulla i sequestri nell'inchiesta sul Sistema Pavia | restituiti telefoni e pc ai pm Venditti e Mazza

Annullato il decreto di perquisizione e sequestri a carico dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e del pm Pietro Paolo Mazza, ora a Milano, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Sistema Pavia. A deciderlo è stato il Tribunale del Riesame di Brescia che ha ordinato la restituzione di tutti i beni sequestrati ai due pm, tra cui telefoni, pc e altri dispositivi elettronici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

