Il premio a chi compra da Israele | così la cybersicurezza diventa geopolitica

Il 3 novembre sono entrate in vigore le Linee guida dell’ Agenzia per la cybersicurezza nazionale che rendono operativa la “premialità” negli appalti pubblici per tecnologie digitali con rilevanza strategica. La norma prevede che nelle gare le aziende che utilizzano sistemi di difesa informatica prodotti in Italia, nell’Unione Europea, nei Paesi Nato oppure in un gruppo ristretto di Stati considerati “affidabili” ottengano un vantaggio diretto nella valutazione: otto punti in più rispetto ai concorrenti. Nell’elenco dei Paesi partner, accanto a Giappone, Australia, Corea del Sud, Nuova Zelanda e Svizzera, figura anche Israele, unico Stato extra-Nato ed extra-Ue con una filiera industriale dominante nel settore della sorveglianza e della sicurezza digitale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

