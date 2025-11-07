Il Pisa torna alla vittoria dopo 34 anni | Touré stende la Cremonese
Pisa, 7 novembre 2025 – Il sole ha baciato la Torre 12.598 volte e in altrettante occasioni è tramontato alle sue spalle. Il Pisa torna alla vittoria in Serie A dopo 34 anni, ovvero da quel 12 maggio del 1991 (Pisa-Bari: 1-0) che aveva chiuso un’epoca. Ecco, ora ne sorge una nuova. I nerazzurri di Gilardino si impongono all’Arena contro la Cremonese: l’eroe della notte più bella è «Trankilo» Touré. Gilardino cambia tre uomini rispetto alla sfida di Torino affidandosi titolarissimi. Dentro dal primo minuto Aebischer in cabina di regia affiancato, un po’ a sorpresa, dal giovane Vural. A sinistra ritorna Cuadrado titolare così come avvenuto nel match con la Lazio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
