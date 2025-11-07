Il paradosso di David alla Juve non decolla ma in Canada è il migliore | è il giocatore dell'anno

Alla Juventus Jonathan David sta trovando enormi difficoltà, un rendimento inaspettato visto l'anno eccellente che ha vissuto prima di arrivare in Italia: è stato nominato Giocatore dell’anno CONCACAF 202425. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il paradosso di David, alla Juve non decolla ma in Canada è il migliore: è il giocatore dell’anno - Alla Juventus Jonathan David sta trovando enormi difficoltà, un rendimento inaspettato visto l'anno eccellente che ha vissuto prima di arrivare in Italia ... Lo riporta fanpage.it

david e le gerarchie dell'attacco della juve - In primis, per il canadese è certamente una questione di fiducia: arrivato in estate con la prospettiva di essere il nuovo riferimento d'attacco della Juve, si è ritrovato a dover convivere con una ... Si legge su gazzetta.it

Quale Juve senza Bremer? Decolla Rugani, ma Tudor ha 4 difensori contati. Cos'ha in mente il tecnico - Ricordate il tasto "RW" del videoregistratore, quello che faceva scorrere velocemente all'indietro le immagini? gazzetta.it scrive