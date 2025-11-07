Castelli infestati, città nebbiose e leggende antiche diventano la nuova ispirazione per i viaggi delle feste. Tra mistero e fascino dark, il Natale si scopre più suggestivo che mai. Ecco cosa ci svela Klarna. Non solo chalet innevati e mercatini scintillanti. Quest’anno il Natale si tinge di nero e si fa affascinante come una notte d’inverno nelle brughiere inglesi. Sempre più italiani sognano di regalarsi o regalare un viaggio gotico, tra castelli infestati, catacombe, città velate di nebbia e foreste che sembrano uscite da un romanzo di Mary Shelley. La tendenza, emersa da una recente indagine sulle nuove ispirazioni di viaggio, racconta una voglia crescente di esperienze fuori dall’ordinario. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il Natale è gotico: un nuovo trend travel conquista italiani e volti noti