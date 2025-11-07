Il Manchester United è determinato a sbarazzarsi definitivamente di Jadon Sancho
Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, gesticola mentre è in una riunione con i compagni di squadra. (Foto di Alex LiveseyGetty Images) Il Manchester United ha deciso che lascerà Jadon Sancho lasciare definitivamente il club il prima possibile. Il 25enne non ha futuro all'Old Trafford. Attualmente è in prestito all'Aston Villa, ma ha faticato a giocare regolarmente con loro. Si vociferava che potesse tornare al Manchester United a gennaio. Il Manchester United vuole che Jadon Sancho se ne vada. In tal caso, il Manchester United cercherà di venderlo definitivamente a metà stagione.
