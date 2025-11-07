Il giardino della scuola trasformato in un piccolo parco giochi
A Monza il cortile della scuola primaria Munari si è rifatto il look: sono infatti terminati i lavori di riqualificazione del grosso cortile che si estende tra via Marche e via Umbria e che quotidianamente è utilizzato dai bambini per il gioco e le attività ricreative.I lavoriL’intervento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Alice entra nel giardino delle meraviglie. Scuola infanzia di Cameriano - facebook.com Vai su Facebook
Alle elementari, con stagno e hotel degli insetti, l'aula è in giardino - Aule Natura è un progetto del WWF per trasformare il giardino di una scuola in un piccolo ecosistema. rainews.it scrive
Un piccolo bosco nel giardino della scuola di Cervaiolo - Uno sguardo alla natura da parte degli studenti delle scuole di Montignoso: di nuovo in auge le giovani leve. Scrive lanazione.it
Un ago per prelievi nel giardino della scuola: due bambini si pungono - Firenze, 15 maggio 2025 – Due bambini di otto anni punti dall’ago di un presidio sanitario presente incomprensibilmente nel giardino della scuola. lanazione.it scrive