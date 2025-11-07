Il dem Berruto allenerà per una settimana la nazionale di pallavolo palestinese | Quando vola la palla per un attimo i problemi scompaiono – L’intervista

«Non ho paura. Sono felice, perché questa esperienza è la sintesi delle due grandi passioni della mia vita: lo sport e la politica ». Così Mauro Berruto, deputato del Partito democratico e responsabile sport del partito, nonché ex CT della Nazionale italiana di pallavolo maschile con cui vinse il bronzo olimpico a Londra 2012, racconta la sua nuova avventura ad Open. Dopo dieci anni lontano dalle palestre, il deputato torna in campo come allenatore per guidare la nazionale di pallavolo maschile palestinese. Tre atleti morti nella guerra a Gaza. Ad aspettarlo, a fine novembre, ci sarà una squadra segnata dalla tragedia: tre atleti e un allenatore sono stati uccisi durante il conflitto a Gaza. 🔗 Leggi su Open.online