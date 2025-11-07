Il Consorzio Solidarietà Sociale e le cooperative associate unite per Gaza | i lavoratori donano una quota di stipendio
Il Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena, insieme alle cooperative socie CavaRei, L’Accoglienza, Paolo Babini e Lamberto Valli, ha promosso nel mese di ottobre una serie di azioni di sensibilizzazione per raccogliere fondi destinati all’associazione Huda – Human developmental association. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
