Il capolavoro di Verdi Rigoletto apre la stagione di ForlìMusica

Forlitoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con "Rigoletto", il melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi, si apre il cartellone di ForlìMusica 202526. L’opera viene presentata martedì 11 novembre, alle ore 21, al Teatro Diego Fabbri. Nei panni di Rigoletto, buffone di Corte (baritono) c’è Marzio Giossi, Gilda, figlia di lui (soprano) è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

