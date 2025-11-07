I Fantastici Quattro | Gli Inizi la spiegazione del finale del film Marvel

I Fantastici Quattro: Gli Inizi ( qui la nostra recensione ) è finalmente arrivato al cinema, lanciando ufficialmente la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe con un reboot ambizioso e visivamente suggestivo. Diretto da Matt Shakman e ambientato in una realtà alternativa ispirata agli anni ’60 — la Terra-828 — il film presenta la Prima Famiglia Marvel, ovvero Reed Richards ( Pedro Pascal ), Sue Storm ( Vanessa Kirby ), Johnny Storm ( Joseph Quinn ) e Ben Grimm ( Ebon Moss-Bachrach ). Pur restando un’avventura autonoma, l’opera si distingue per la sua estetica retro-futuristica, la rappresentazione della gravidanza di Sue e l’introduzione di antagonisti cosmici come Galactus e Silver Surfer, interpretati da Ralph Ineson e Julia Garner. 🔗 Leggi su Cinefilos.it