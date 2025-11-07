hockey ghiaccio nella serata di alps league importante successo di merano contro sisak

Un solo match nella serata di Alps Hockey League 2025-2026 ma dal peso specifico notevole. Merano, infatti, ospitava Sisak che, dal suo canto, voleva i 3 punti per tornare in vetta alla classifica generale. La formazione altoatesina, invece, ha disposto dei croati, andando a mettere a segno un successo di estrema rilevanza per la propria stagione. HCM MERANO-KHL SISAK 4-0 Pronti, via e il match è subito vibrante. Merano passa vantaggio dopo soli 4:02 con Claesson che segna la rete del vantaggio su assist di Sherbinin. Il raddoppio dei padroni di casa arriva in maniera immediata. Minuto 6:42, Cruseman segna il 2-0 in power-play su assist di Sherbinin. 🔗 Leggi su Oasport.it

