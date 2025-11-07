Ho pianificato la mia morte – Diego Dalla Palma spiega perché ha già deciso tutto con l’aiuto di un medico

Diego Dalla Palma, 75 anni, uno dei più grandi nomi del make-up italiano e truccatore delle dive, ha rivelato di aver programmato la propria morte. Lo ha dichiarato con lucidità e serenità in un’intervista al Corriere della Sera, presentando il suo nuovo libro Alfabeto emotivo edito da Baldini+Castoldi, che descrive come “appunti di chi si accinge a lasciare la vita”. “Se devo essere sincero ho già organizzato tutto. Con un avvocato e un notaio”, ha affermato Dalla Palma al Corriere, senza esitazioni. La decisione nasce da una riflessione profonda sulla qualità della vita e sul diritto di scegliere il proprio finale: “Non voglio assolutamente affrontare il numero 80. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Ho pianificato la mia morte” – Diego Dalla Palma spiega perché ha già deciso tutto, con l’aiuto di un medico

