Hamas consegna corpo di un altro ostaggio Mandato arresto per Netanyahu da Turchia | Genocidio
(Adnkronos) – Israele ha confermato la consegna alla Croce rossa dei resti di uno degli ultimi sei ostaggi morti nelle mani di Hamas e dei gruppi suoi alleati. Il corpo è stato poi consegnato alle Idf e allo Shin bet, l'agenzia di sicurezza interna, e sarà trasferito in Israele, dove sarà sottoposto al processo di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
