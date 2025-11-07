Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) - Una piattaforma digitale che migliora la comunicazione tra medico e paziente, supportando un percorso terapeutico più chiaro e personalizzato. Questo in sintesi è il progetto Alma-Care che ha vinto la quarta edizione degli i-Days, l'Hackathon organizzato da Synlab, azienda leader in Italia nella medicina di laboratorio e nella diagnostica medica, e promosso da Eit Health, l'organizzazione dell'Unione europea dedicata all'innovazione in ambito sanitario, in collaborazione con Cariplo Factory e l'Università degli Studi di Napoli Federico II. L'edizione 2025 - riferiscono gli organizzatori in una nota - si è svolta a Milano presso la Fondazione Riccardo Catella sul tema ‘Invecchiare bene: promuovere la longevità in salute con prevenzione e diagnosi precoce, stili di vita e tecnologie digitali' e ha coinvolto oltre 100 studenti universitari da tutta Italia che sono stati poi selezionati con i relativi progetti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Hackathon Synlab, vince Alma-Care soluzione digitale per invecchiare bene