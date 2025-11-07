Guerra e Pace Mamdani sindaco di New York e la corsa al nucleare

con ospiti: – Alberto Negri, giornalista; – Carolina De Stefano, docente Luiss; – Paolo Mastrolilli, corrispondente la Repubblica da USA, in collegamento da New York.

