Guardia svizzera accusata di aver sputato a due donne ebree avviata inchiesta in Vaticano dopo le polemiche

Una guardia svizzera è accusata di aver sputato contro due donne in quanto ebree, per questo è stata avviata un'indagine interna al Vaticano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Guardia svizzera accusata di aver sputato a due donne ebree, avviata inchiesta in Vaticano dopo le polemiche

