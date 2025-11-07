Guardia svizzera accusata di aver sputato a due donne ebree avviata inchiesta in Vaticano dopo le polemiche

Notizie.virgilio.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una guardia svizzera è accusata di aver sputato contro due donne in quanto ebree, per questo è stata avviata un'indagine interna al Vaticano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

guardia svizzera accusata di aver sputato a due donne ebree avviata inchiesta in vaticano dopo le polemiche

© Notizie.virgilio.it - Guardia svizzera accusata di aver sputato a due donne ebree, avviata inchiesta in Vaticano dopo le polemiche

Argomenti simili trattati di recente

guardia svizzera accusata averAntisemitismo, una guardia svizzera è accusata di aver insultato due donne ebree in Vaticano - Due donne ebree hanno denunciato di aver ricevuto insulti e sputi da parte di una guardia svizzera mentre entravano a Piazza San Pietro lo scorso 29 ottobre. Segnala msn.com

guardia svizzera accusata averGuardia svizzera nel mirino: "Ci ha detto 'ebrei' con disprezzo e ha sputato verso di noi" - Il portavoce delle Guardie svizzere ha confermato l'apertura di un'indagine interna. ticinolibero.ch scrive

guardia svizzera accusata averLa storia della guardia svizzera che sputa a due ebree in piazza San Pietro - In piazza San Pietro una guardia svizzera avrebbe sputato a due cittadine ebree. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Guardia Svizzera Accusata Aver