Guanti e cappello in pieno agosto vicina di casa fa scoprire due ladri Uno è stato condannato | sconterà tre anni di pena

ANCONA - L'abbigliamento è tutto, anche quando si va belle case a rubare. Se avessero indossato i vestiti giusti forse non avrebbero destato l'attenzione di una vicina di casa, con l'innato spirito da detective, che vedendoli allontanarsi con guanti e cappello, in pieno agosto, si era. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Guanti e cappello, ma è pieno agosto: inquilina detective fa scoprire il ladro (che finisce a processo) ad Ancona - ANCONA Si è allarmata quando ha visto due uomini uscire dall'appartamento al piano di sotto, uno con i guanti, l'altro con un cappello in testa.