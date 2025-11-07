Gualtieri | Le minacce? Ho sentito sostegno della città ripuliremo Roma dalle mafie – Il video

Open.online | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2025 "Ho sentito il sostegno della città. Posso assicurarvi che non arretreremo mai con istituzioni, forze dell'ordine, i magistrati e le associazioni: cacceremo le mafie da Roma" così il sindaco di Roma Gualtieri nel corso del suo discorso alla città. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

