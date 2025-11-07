Gualtieri | Il governo riveda subito il taglio dei fondi alla metro C

Roberto Gualtieri ROMA – “Lo ripetiamo con la massima fermezza: il governo riveda immediatamente il taglio di 50 milioni sulla Metro C. Correggete subito questo errore!”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al quarto rapporto alla città all’Auditorium. “Procedono i lavori per la stazione di Piazza Venezia che porterà alla realizzazione di un’archeo-stazione unica al mondo. Faremo di tutto perché questa meraviglia apra entro il Giubileo del 2033”, ha aggiunto Gualtieri. “A inizio 2026 – ha fatto anche sapere – si apriranno i cantieri del prolungamento della linea C oltre Piazza Venezia fino a Farnesina”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Gualtieri: “Il governo riveda subito il taglio dei fondi alla metro C”

Contenuti che potrebbero interessarti

A Roma il sindaco Gualtieri presenta il rapporto del suo governo ai cittadini . #democrazia A Firenze …. - facebook.com Vai su Facebook

CROLLA UNA STRUTTURA CHE AVEVA 1200 ANNI A #ROMA: QUANDO CHIEDIAMO LE DIMISSIONI A #GUALTIERI? Devo confessarvi che questa ossessiva insistenza sulle dichiarazioni della #Zakharova comincia a puzzarmi. Sì, per carità, sono state inf - X Vai su X

Gualtieri, 'governo riveda subito taglio fondi a metro C' - "Lo ripetiamo con la massima fermezza: il governo riveda immediatamente il taglio di 50 milioni sulla Metro C. Scrive msn.com

Gualtieri all'Ue: "Subito risorse per edilizia sociale" - Chiediamo soprattutto risorse per realizzare dei piani di edilizia sociale e pubblica, così come un ruolo centrale nelle città per ... Segnala ansa.it

Gualtieri 'legge ordinaria cuore riforma Roma' - E' fondamentale che parta subito il lavoro sulla legge ordinaria per Roma "perché sarà il cuore della riforma. Da msn.com