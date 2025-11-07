Gualtieri | Il governo riveda subito il taglio dei fondi alla metro C

Roberto Gualtieri ROMA – “Lo ripetiamo con la massima fermezza: il governo riveda immediatamente il taglio di 50 milioni sulla Metro C. Correggete subito questo errore!”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al quarto rapporto alla città all’Auditorium. “Procedono i lavori per la stazione di Piazza Venezia che porterà alla realizzazione di un’archeo-stazione unica al mondo. Faremo di tutto perché questa meraviglia apra entro il Giubileo del 2033”, ha aggiunto Gualtieri. “A inizio 2026 – ha fatto anche sapere – si apriranno i cantieri del prolungamento della linea C oltre Piazza Venezia fino a Farnesina”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

