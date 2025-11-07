Gruppo FS al Vittoriano viaggio nella storia delle ferrovie d’Italia con la mostra del VIVE

Se c’è un luogo dove raccontare l’Italia unita, è il Vittoriano. E se c’è un linea che lega centosessantaquattro anni di storia nazionale, quella è la ferrovia. In occasione dei 120 anni delle Ferrovie Italiane, dal 7 novembre 2025 all’11 gennaio 2026, nella Sala Zanardelli del Vittoriano e nel Giardino grande di Palazzo Venezia a Roma, la mostra Le ferrovie d’Italia (1861-2025). Dall’unità nazionale alle sfide del futuro, mette in scena questo racconto. Curata dal VIVE e promossa dal Gruppo FS Italiane, l’esposizione è stata visitata in anteprima dal Presidente della Repubblica Mattarella. Evoluzione ferroviaria. 🔗 Leggi su Panorama.it

