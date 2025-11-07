Grave incidente a Fiesole | muore un trentenne

Firenzetoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gravissimo incidente stradale a Fiesole. Attorno alle 18.30 della serata di oggi, venerdì 7 novembre, in via San Domenico è avvenuto uno scontro tra un'auto e una motocicletta. Nello scontro ha perso la vita il conducente della moto, un uomo di trent'anni. Il guidatore della vettura è stato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

