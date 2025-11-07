Grande Fratello scatta il primo bacio tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta | ‘Il caso non esiste’

Jonas e Anita, primo bacio al Grande Fratello: è nata la coppia “Jonita”. L’amore entra nella Casa più spiata d’Italia. Dopo giorni di sguardi, battute e avvicinamenti, Jonas Pepe e Anita Mazzotta si sono finalmente scambiati il primo bacio sotto lo sguardo dei coinquilini e delle telecamere del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura su Canale 5. Gli aerei dei fan e il messaggio nel cielo. La scintilla è scattata quando nel cielo sopra Cinecittà sono apparsi i primi aerei dei fan, dedicati proprio alla “ship” #Jonita (Jonas + Anita). Sul primo striscione si leggeva: “J + A Il caso non esiste #Jonita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Grande Fratello, scatta il primo bacio tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta: ‘Il caso non esiste’

