Grande Fratello acceso confronto tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi | ' ' Mi stai dando fastidio stai al tuo posto' '

Dopo aver ricevuto la busta rossa, Mattia Scudieri è molto nervoso e scoppia una discussione con Grazia Kendi nella casa del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, acceso confronto tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi: ''Mi stai dando fastidio, stai al tuo posto''

