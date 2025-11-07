Grande festa in via Regnoli tra Galleria a cielo aperto e il garage sale
Sabato 8 novembre in via Giorgio Regnoli si torna a celebrare lo spirito di comunità con un pomeriggio ricco di eventi. L'associazione Regnoli 41 Aps per l'occasione organizza il garage sale, attivo dalle 14.30 alle 19, e dalle 15.30 apre alla 13esima edizione di "Galleria a cielo aperto", che.
