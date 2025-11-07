Grande festa in via Regnoli tra Galleria a cielo aperto e il garage sale

Forlitoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 8 novembre in via Giorgio Regnoli si torna a celebrare lo spirito di comunità con un pomeriggio ricco di eventi. L'associazione Regnoli 41 Aps per l'occasione organizza il garage sale, attivo dalle 14.30 alle 19, e dalle 15.30 apre alla 13esima edizione di "Galleria a cielo aperto", che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

grande festa via regnoliGrande festa in via Regnoli, tra "Galleria a cielo aperto" e il garage sale - Sabato 8 novembre in via Giorgio Regnoli si torna a celebrare lo spirito di comunità con un pomeriggio ricco di eventi. Da forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Festa Via Regnoli