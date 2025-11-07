Gp del Portogallo di MotoGp le prove libere e le pre-qualifiche | da oggi le gare a Portimao

La MotoGp torna in pista. Il Motomondiale va di scena in Portogallo con il penultimo appuntamento dell’anno: oggi, venerdì 7 novembre, – in diretta tv e streaming – si corrono a Portimao le prove libere e le pre-qualifiche. Si riparte dal successo della Ducati Gresini di Alex Marquez in Malesia, con il secondo posto della KTM di Pedro Acosta e il terzo della Honda di Joan Mir. MotoGp, prove libere e pre-qualifiche Gp Portogallo: gli orari. Le prove libere e le pre-qualifiche del Gran Premio del Portogallo sono in programma oggi, venerdì 7 novembre. La prima sessione di prove libere andrà in scena alle 11. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it