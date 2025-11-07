Gp del Brasile di F1 le prove libere e le qualifiche per la gara Sprint nella giornata di oggi

Torna in pista la Formula 1. Oggi, venerdì 7 novembre, inizia il weekend del Gran Premio del Brasile, in programma domenica 9, con le prove libere e le qualifiche della gara Sprint. Si riparte dal successo McLaren del Gp del Messico, quando Lando Norris ha dominato vincendo la gara davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen, sorpassando il compagno di scuderia Oscar Piastri nella classifica generale del Mondiale Piloti. Gp Brasile, prove libere e qualifiche Sprint: orari. Le prove libere e le qualifiche Sprint del Gran Premio del Brasile sono in programma oggi, venerdì 7 novembre. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Al GP del Brasile 1996 accadde qualcosa di insolito: durante le prove, un cane randagio corse in pista, costringendo Michael Schumacher a sterzare all'improvviso per evitarlo. Poche ore dopo, lo stesso cane ricomparve… seguendo Michael e la sua famiglia

Corea del Sud- #Brasile, prove di 4-2-4 per #Ancelotti: Douglas Santos a sinistra, #CarlosAugusto dalla panchina

F1 GP Brasile, oggi prove libere e qualifiche sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Ferrari a rischio penalità - La diretta del GP Brasile della Formula 1 2025, in pista oggi per le prove libere e le qualifiche sprint: aggiornamenti live su pole, tempi e risultati

LIVE F1, GP Brasile 2025 in DIRETTA: prove libere e qualifiche Sprint a San Paolo. Ferrari in cerca del colpo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del

F1 GP Brasile 2025, FP1: unica sessione di libere del weekend, via alle 15.30 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 1 del GP Brasile F1, LIVE dalle 15.